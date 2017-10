Sykkel-VM stansar all utbetaling til kreditorane

VM-festen i Bergen var vellykka på alle måtar, om ein ser bort ifrå den økonomiske delen. Sykkel-VM kjem til å gå i minus, spørsmålet er berre kor stort underskotet blir.

Oppgjerstimen har starta, og fleire kreditorar har, ifølgje Bergens Tidende, uttrykt frustrasjon over manglande betalingar frå arrangøren.

– Vi kan ikkje betale ut til dei som er mest pågåande, og la dei tolmodige sitte igjen utan, seier styremedlem Svein Aage Valen tilavisa.

Derfor har arrangøren valt å stoppe alle utbetalingar.

– Vi har pengar, og vi har òg fordringar mot våre kundar. Vi kan likevel ikkje betale ut noko no, slik at vi risikerer at somme får meir enn sin del ved ei eventuell fordeling, seier Valen.

(©NPK)