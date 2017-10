Zlatan: – Håpar å spele før nyttår

36-åringen scora 28 mål i den første sesongen sin med United, men han pådrog seg ein alvorleg kneskade i april. Svensken seier at han føler framgang dag for dag, og han håper å innfri spådomen til manager José Mourinho om at han spelar igjen i 2017.

– La oss sjå om det blir før nyttår eller ikkje, seier Zlatan i intervjuet omtalt på klubbens nettstad.

– Eg følgjer planen og gjer det eg er i stand til å gjere. Eg føler at eg kjem nærmare og nærmare.

Han signerte ei ny eittårskontrakt med Manchester United i sommar. Han seier at han ikkje spelar før han er 100 prosent klar.

– Dette er den første store skaden min, og eg veit kva eg har gjennomgått i månadene sidan skaden. Eg vil ikkje øydeleggje betydninga av det eg har gjort i desse fem-seks månadene ved å ha hastverk no, seier han.

– Eg tar det dag for dag, og når eg er klar så er eg verkeleg klar.

Han legg ikkje skjul på at det kriblar i beina. Han har veldig lyst til å hjelpe United å følgje opp ein god sesongstart.

– Målet er å fullføre det eg starta. Når eg luktar graset og føler atmosfæren så vil det trigge meg. Då er eg igjen den løva eg er.

