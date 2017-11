Tvedt om omstridde alkohol-rekningar: – Skulle vore førehandsgodkjent

Dei omtalte rekningane stammar frå Special Olympics i mars år, der dei som representerte Norges idrettsforbund ikkje hadde fått førehandsgodkjent utlegg til alkohol, slik ein må ha etter dei nye retningslinjene til forbundet.

Tvedt greip inn etter at refusjon for alkohol på rundt 3000 kroner vart avvist av økonomisjefen i NIF, Anita Pelsholen. Etter å ha fått ein e-post frå arrangementssjef Elisabeth Seeberg, der ho bad om klarering av reiserekningane, svarte Tvedt at han «godkjenner desse på særlege omsyn».

Tvedt uttalte torsdag at han meiner at alkohol som ein del av representasjon, skulle vore førehandsgodkjent, ei oppgåve som i utgangspunktet blir utført av generalsekretæren. Dette var ikkje gjort av Inge Andersen, som ikkje var til stades under Special Olympics, og som dessutan vart sparka frå stillinga rett i etterkant av arrangement.

– På det tidspunktet var det ein spesiell administrativ situasjon i Norges idrettsforbund. Dei nye retningslinjene var innført, og dette skulle førehandsgodkjennast. I dette tilfellet vart det ikkje gjort, men det skulle ha vore gjort, seier Tvedt og utdjupar:

– Vi hadde med oss samarbeidspartnarar og gjester. Det vart servert alkohol, og den tidlegare generalsekretæren var ikkje til stades. Nokon hadde lagt ut for denne rekninga, og dei bad om å få refusjon. Denne rekninga vart stoppet av økonomisjefen. Ho reagerte riktig og i samsvar med dei nye reglane. Då eg godkjente det på særskilt grunnlag, var det fordi det var restriktiv bruk av alkohol innanfor representasjon. Men eg vil understreke at ein i framtida må ha førehandsgodkjenning av generalsekretæren.

Tvedt forklarte også på presseseansen torsdag at han var til stades på éin av middagane under Special Olympics, men ikkje på heile arrangementet.

