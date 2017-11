Vond tå utset sesongstarten for Slind

Ifølgje landslagstrenar Roar Hjelmeset vil Slind truleg ikkje bli klar for sesongstart før verdscupen på Lillehammer i desember.

– Dette er jo rett og slett veldig dårleg timing. Men eg trenar alternativt og håpar at tida går fort fram til eg får ski på beina igjen, seier Slind sjølv.

26-åringen kom inn på landslaget etter ein svært god sesong i 2016.

Sesongopninga på Beitostølen går utan Slind, det same gjer verdscupstarten i Kuusamo helga etter. Dermed begynner det også å spøke for OL i Pyeongchang.

Til Adresseavisen seier Oppdal-løparen at OL no er i ferd med å bli ein fjern draum. Før ho fekk skaden i tåa gjekk Slind dessutan på ein smell under eit høgdeopphald i august.

– Eg blir litt kritisk til høgdetrening når dette skjer to år på rad. Eg trur i utgangspunktet at alle har godt av høgdetrening, men eg har ikkje knekt koden, seier ho til avisa.

