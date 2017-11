Kirkevold vil følgje magekjensla

– Det er litt surrealistisk. Det har gått sinnssjukt fort, med det gjer det ofte i fotball, seier Pål Alexander Kirkevold til NTB etter å ha fått sjansen til å vise seg fram på det norske landslaget.

Landslagstrenar Lars Lagerbäck ønsker ikkje å røpe om Kirkevold får starte mot Makedonia, og at startellevaren ikkje er klar før fredag kveld. Men det ligg i korta at 26-åringen får sjansen til å vise seg fram for Noregs A-landslag etter å ha scora i 11 kampar på rad for Hobro i den danske eliteserien.

– Lagar ein så mange mål er det ein kvalitet, uansett kva liga ein spelar i, seier Lagerbäck som er spent på om Kirkevold kan fortsette å levere også på internasjonalt nivå.

Om Kirkevold, som har kontrakt til sommaren, blir verande i Danmark eller ikkje er uavklart, men skal han forlate Hobro ønsker han å gå til ein klubb der han får tillit.

– Det hjelper ikkje å dra til Premier League dersom ein sit på benken og hamnar på andre- og tredjelaget, det er ikkje noko gøy. Eg prøver å følgje magekjensla og sjå kva som dukkar opp, seier han.

Førebels har det ikkje komme tilbod frå nokon klubbar, men fleire er interessert i spissen med ei fortid i Sandefjord, Mjøndalen, Sarpsborg og HamKam.

