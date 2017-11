Solbakken trur Eriksen kan avgjera kampen om VM-billett

Kampen om dei siste billettane til fotball-VM neste år startar denne veka. Dei åtte beste gruppetoerane skal i aksjon, og blant dei finn vi det danske laget til Åge Hareide.

Mannskapet til den norske trenaren enda fem poeng bak Polen i gruppe E, mens motstandar Irland enda tre poeng bak Serbia i gruppe D. Laurdag møtest laga i København i den første av to kampar, der samanlagtvinnaren får plass i meisterskapen.

Den norske suksesstrenaren til FCK, Ståle Solbakken, ventar ein svært spennande kamp.

Arkitekt

– Er Danmark klar for det fysiske spelet til Irland?

– Ja, det trur eg. Dei (Irland) har spelt veldig direkte med mykje fysikk, men no skal dei heilt sikkert endra litt på det. Men den store skilnaden på laga kan vera Christian Eriksen, så god er han no. Han har vore god i landskampar, og han har vore god i Premier League. Det er ingen annan på banen som er i nærleiken av han, seier Solbakken til NTB.

– Eriksen er vand til å vera i dei situasjonane som gjer at han kan dra av ein mann og skyta. Han har stått bak alle måla og sjansane til Danmark i dei siste to kampane, seier Solbakken om den danske midtbaneeleganten.

Han ser også noko av den same inngangen til denne dobbeltkampen som då Per-Mathias Høgmo møtte Ungarn og tapte for to år sidan.

– Det er visse likskapar. Det blir ein stor nedtur om Danmark ikkje klarer dette.

Keane-ros

Midtbanestjerna Eriksen får til og med ros frå Irlands assistenttrenar Roy Keane.

– Korleis stoppar du han? Godt spørsmål, seier Keane og held fram:

– Forhåpentlegvis har vi spelarar i laget som veit korleis dei skal handtera han. Vi ønskjer ikkje å gje han tid og plass, sjølv om dei verkeleg gode spelarane skaffar seg det uansett. Vi har møtt gode spelarar før og funne ein måte å stoppa dei på. Det er ei av utfordringane vi møter her.

Returkampen mellom Irland og Danmark blir spelt i Dublin komande tysdag.

(©NPK)