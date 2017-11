BT: Sykkel-VM i fare for å miste halve underskotsgarantien

Verdsmeisterskapen i september var ein stor publikumssuksess, men økonomisk styrer dei mot eit betydeleg millionunderskot. Derfor har underskotsgarantien frå Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune på i alt 10,4 millionar kroner vore viktig for arrangøren og Norges Cykleforbund.

Men no risikerer sykkel-VM at fylkeskommunen kuttar ut heile sin halvdel. Bakgrunnen er at det konkurstrua arrangørselskapet Bergen 2017 ikkje har tilbakestilt endringane som vart gjort i vegnettet. Blant anna vart fartshumpar og fortauskantar fjerna i forkant av meisterskapen.

– Vi krev at vegane blir tilbakestilt, og per no er det ikkje gjennomført. Dette vil få konsekvensar for utbetaling av underskotsgarantien, seier ­fylkesrådmann Rune Haugsdal i Hordaland til BT.

VM-arrangøren skulle etter planen fikse fylkesvegane tilbake slik dei var, men Bergen 2017 er i dag ikkje i stand til å ta på seg fleire kostnader.

– Hordaland fylkeskommune har plikt til å tilbakestille vegane til slik dei var før meisterskapen. Dersom ikkje sykkel-VM ordnar vegane, vil vi gjere det, og dra kostnadane av på underskotsgarantien, seier Haugsdal.

Arrangementssjefen for sykkel-VM, Helge Stormoen, er heilt ueinig med Haugsdal.

– Om fylkeskommunen gjer det, så prioriterer dei seg sjølve framfor andre kreditorar, og då blir det små private leverandørar som må lide. Det skulle ha tatt seg ut, seier Stormoen til Bergens Tidende og fortset:

– Fylkeskommunen har gitt ein garanti til Bergen 2017 utan klausular. Dei har ønskt å innføre klausular i ettertid, men det aksepterte ikkje vi.

Bergen kommune har på si side berre kravd ein revisorgodkjent rekneskap for å utbetale sin del av underskotsgarantien på 5,2 millionar kroner.

