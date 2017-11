Ventura fekk sparken etter italiensk VM-fiasko

Ventura nekta å seie opp sjølv, men han fekk sparken etter eit styremøte i Italias fotballforbund (FIGC) i Roma.

Etter tapet for Sverige i VM-omspelkampane går Italia for første gong på 60 år glipp av eit VM-sluttspel. Det vart for mykje for Italias fotballforbund. Svenskane tok seg vidare med 1–0 samanlagt etter to omspelkampar.

Ventura hadde eigentleg ingen planar om å forlate jobben. I eit TV-intervju onsdag sa han at han hadde oppnådd resultat som er blant dei beste landet har sett på 40 år.

Venturas kontrakt varte eigentleg til juni 2020.

Italienske medium har allereie starta å spekulere kven som tar over etter Ventura. Tidlegare Chelsea- og Real Madrid-trenar Carlo Ancelotti er nemnt som ein klar kandidat. Ancelotti er for tida utan jobb etter at han fekk sparken i Bayern München.

(©NPK)