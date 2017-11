Varslar nedbemanning i Norges idrettsforbund

Omstillinga skal skje på administrativt nivå.

Det vart kjent på eit allmøte i Norges idrettsforbund torsdag.

Ifølgje ei pressemelding frå NIF kjem dette i tillegg til omstruktureringa av IT-området, der åtte stillingar vart fjerna.

Grunnen til omstillinga skal vere å «bidra til å tilpasse organisasjonen endra og reduserte økonomiske rammer.»

Beskjeden om omstillinga kjem etter fleire avsløringar om kulturen for pengebruk i NIF, etter at det vart opna for innsyn i rekneskapsbilaga i NIF tilbake til 2012.

