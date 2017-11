Det kjem fram i eit brev Oslo-klubben Rye fredag ettermiddag sende ut til alle deltakarane på det førre sykkeltinget, fortel Bergens Tidende.

– Vi vil at det skal ryddast opp. Vi må ta ein fot i bakken og få vita kor vi står, seier sykkelleiar Per Christian Dæhlin i Sportsklubben Rye til BT.

SK Rye ber om støtte frå Sykkel-Norge om ei ekstraordinær generalforsamling for å kasta både det sitjande styret og valkomiteen. Brevet fredag hadde den klokkeklare tittelen: «Vi trenger nytt styre i sykkelforbundet. Nå»

Turbulent

Fire hovudpunkt blir lista opp i brevet når SK Rye argumenterer for kvifor styret i Norges Cykleforbund (NCF) må gå av. Det har spesielt vore mykje bråk rundt sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen etter sykkel-VM.

Meisterskapen blei ein publikumssuksess, men økonomisk styrer det mot eit solid millionunderskot. Tidlegare i veka blei det kjent at Hordaland fylkeskommune trugar med kutt i underskotsgarantien.

Hansen har blitt skulda for rolleblanding. I tillegg til å vera sykkelpresident har han også vore dagleg leiar i arrangørselskapet Bergen 2017 AS. I brevet til Rye blir det peikt på både rollene til Hansen og andre i sykkelstyret.

Oslo-klubben vil også ha slutt på hemmelegheitskulturen i NCF. «De har full tillit til seg selv og sin leder og vil ikke at noen skal stille spørsmål ved det som skjer», står det i brevet sendt ut til dei andre klubbane.

Skal sjå på saka

SK Rye fryktar at underskotet etter VM vil gå ut over planane om å byggja ny velodrom i Asker: «Velodromen er det neste store prosjektet til sykkelforbundet. Vi frykter at økonomien til velodromen i Asker kan bli hemmet ved at deler av underskuddet fra VM i 2017 indirekte belastes den».

Sykkelpresidenten stadfestar at NCF har fått brevet frå Rye.

– Vi har fått brevet og vil setja oss grundig inn i dette. Styret vil forma ut ei gjennomarbeidd orientering som blir sendt til den respektive klubben, til andre klubbar og regionane våre, seier Harald Tiedemann Hansen i ein e-post til NTB og andre media.

