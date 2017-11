Skiforbundet lanserer mentorprogram for kvinner

– Eg ser absolutt fleire kvinner hos oss med ei spennande leiar- og trenarframtid. Vi har to kvinnelege leiarar med på mentorprogrammet som Norges idrettsforbund har starta. Det blir jobba systematisk og bra med dette i skiforbundet. Vi vil også om kort tid lansere eit utdanningsprogram/mentorprogram retta mot kvinner, seier Røste til NTB.

Berre 1 av 6 greinkomitear i Norges Skiforbund har kvinneleg leiar. Bente-Lill Romøren er leiar i hoppkomiteen, mens menn styrer dei fem andre.

– Vi fyller kjønnsbalansen i samsvar med lova, men hos oss som hos andre forbund, har vi ein jobb å gjere. Instruksen for valkomiteen er endra og er endå tydelegare med omsyn til leiarposisjonar, leiarar og nestleiarar, sjølv om utfordringa ikkje er størst på leiarsida. Der har vi mange dyktige kvinner, ikkje minst yngre kvinner i alle komitear. Men i det sportslege apparatet burde kjønnsbalansen vere betre. Det blir det jobba med, forsikrar Røste.

Applauderer hoppsporten

Han peikar mot hoppsporten, der Line Jahr har gått frå ei karriere i verdscupen til å bli trenar under Christian Meyers leiing på kvinnesida.

– Eg har veldig tru på måten hopp jobbar på. Hopp har henta inn Line Jahr, som har lang fartstid som utøvar, for å gi henne ei trenarutdanning som gjer at ho vil vere i stand til å ta på seg større utfordringar etter kvart, seier Røste.

– Eg kan ikkje anna enn applaudere hoppsporten. Det er ingen tvil om at Noreg har vore ein føregangsnasjon når det gjeld kvinnehopp. At ein fortset å vere det, er veldig bra, fortset skipresidenten som også gler seg over at hoppjentene snart er med i Raw Air.

Ser Bjørgen-moglegheiter

Skipresidenten er klar på at Marit Bjørgen er eit interessant trenarnamn den dagen langrennsdronninga vel å legge opp.

– Det er mange jobbar og oppgåver i norsk skisport og norsk idrett som det kan vere interessant å bruke Marit på. No skal ho få konsentrere seg om kommande OL-sesongen. Den dagen ho legg opp, kan vi diskutere det, men det håpar eg blir lenge til, seier Røste.

