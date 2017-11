Toppskyttar gir seg på landslaget

Westerheim har satsa hardt for å nå verdstoppen gjennom fleire år og representerte Noreg under Rio-OL i fjor sommar. Da signaliserte ho at det var høgaktuelt å gå på fire nye år.

– Eg har vore fast bestemt på å gi alt for å kjempe om medaljar i OL i Tokyo, men i haust kom lysta til å trappe ned. Eg har satsa alt i ni år og veit kva som blir kravd for å vere best i verda. Hundre prosent motivasjon må mellom anna vere på plass. Og eg kjenner no at eg ikkje er der, seier rifleskyttaren.

Ho opplyser vidare at ho ønskjer å prioritere nytt sambuarskap og ein spennande jobb i tida framover.

Sterk i New Delhi

– Eg trappar derfor ned toppsatsinga mi, men håper å få lyst til å både trene og konkurrere litt på mosjonsnivå i åra framover. Skyting har alltid vore livet mitt som ungdom og vaksen, så eg slepp sjølvsagt ikkje tak i miljøet heilt, seier Westerheim.

Det er berre tre veker sidan Westerheim fekk tilbod om plass i elitegruppa på skyttarlandslaget, som første skyttar i den nye organiseringa av toppidretten i Norges Skytterforbund.

Da var Krapfoss-skyttaren akkurat tilbake frå World Cup-finalen i New Delhi i India, der ho vart nummer fire på 10 meter luftrifle.

Westerheim kvalifiserte seg for finalen gjennom framifrå skyting i den største World Cup-konkurransen i år i München i mai. Der vart ho den første norske kvinna til å skyte over 420 poeng på øvinga og vart nummer fire.

Vinnarskalle

Det internasjonale forbundet ISSF har etter sesongen 2017 rangert den norske toppskyttaren som den tiande beste skyttaren i verda på 10 meter luftrifle.

– Vi vil sakne Malin veldig på skyttarlandslaget. Både mennesket og toppidrettsutøvaren. Samtidig er eg veldig glad for at Malin har tatt eit godt val for seg sjølv og livet sitt. Det er det viktigaste, seier sportssjef Tor Idar Aune.

– Ho har vore den beste kvinnelege skyttaren vår i fleire år og tatt eit stort ansvar som naturleg leiar for dei kvinnelege rifleskyttarane våre. Ho har gått føre gjennom kvalitet og mengde i treninga si og levert resultat heilt i verdstoppen, seinast sist sesong, seier Aune.

Han går no i gang med jobben det er å skulle fylle holet etter Westerheim.

– Malin har eigentleg alt. Ho er ein vinnarskalle med enorm kunnskap om kva som skal til, trass i ung alder. For meg var ho ein soleklar kandidat for medalje i Tokyo, og eg gledde meg veldig til å jobbe med Malin i åra framover. Det viktigaste er likevel at vi har ærlege utøvarar, som òg er i stand til å stoppe seg sjølv i satsinga si, seier landslagstrenar Espen Berg-Knutsen.

