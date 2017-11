Grønner signerte ny Brann-kontrakt

Det stadfestar fotballklubben på nettsidene sine.

Grønner debuterte for Brann allereie i 2010 og har sidan spelt 94 kampar for klubben. Forsvarsspelaren ser for seg at han blir i Bergen lenge.

– Viss eg blir i Brann heile karrieren, så kjem eg sannsynlegvis til å vere strålande fornøgd med det. Draumen er å lykkast i Brann. Det er det som driv meg, seier han.

Sportssjef Rune Soltvedt er glad for å få signaturen til profilen på plass.

– Jonas har gått gradene i klubben og utvikla seg heile tida. Da er det gledeleg at vi får halde fram arbeidet saman for å ta ut potensialet hans. Det er rett som Jonas seier, han kan bli ein leiar på banen for oss, seier Soltvedt.

Søndag avsluttar Brann sesongen mot Tromsø.

