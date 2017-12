Fotball Media nøgde med sjåartala for fotballen

– Konseptet "Fotball til folket" har fungert godt, og vi er naturlegvis opptatte av at flest mogleg sjåarar får sjå norsk fotball, seier dagleg leiar Knut Kristvang i Fotball Media til fotball.no.

– Samtidig er det viktig for oss at eit stort tal tilskodarar stør laget sitt og strøymer til dei 32 arenaene rundt om i vårt langstrakte land.

Førebelse utrekningar viser at eit snitt på 404.000 per runde såg dei opne kampane sendt av Discovery. Til samanlikning hadde TV 2 eit snitt på 184.000 per runde på sine kampar på opne kanalar i 2016.

– Då vi tok over rettane, var målet å doble dei totale sjåartala for kvar runde samanlikne med året før. Det innfrir vi med god margin, seier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery Networks til fotball.no.

– Vi ønskte å flytte fotballen ut frå høge betalingsmurar og legge fleire kampar på opne kanalar, og dette har vi gjennomført.

Kristvang seier seg "svært nøgd" med måten Discovery har forvalta fotballrettane for Eliteserien og 1. divisjon.

Mest sette kampar:

295.000: Rosenborg – Brann 7/5 (TVNorge)

254.000: Brann – Rosenborg 22/10 (TVNorge)

248.000: Vålerenga–Rosenborg 28/5 (TVNorge)

237.000: Rosenborg–Molde 8/4 (Eurosport Norge)

209.000: Rosenborg–Tromsø 16/5 (MAX).

