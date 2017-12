Sykkelstyret ser alvorleg på den økonomiske VM-smellen

Fredag sat sykkelstyret i eit ordinært møte på Gardermoen. Der var økonomien i arrangørselskapet Bergen 2017 høgt oppe på agendaen. Verdsmeisterskapen i september blei ein stor publikumssuksess, men i rekneskapen er det blodraude tal.

Det har lenge vore klart at det går mot eit solid VM-underskot. Torsdag blei det kjent i media at det står verre til enn offentlegheita hadde sett føre seg.

– Forbundsstyret ser svært alvorleg på den økonomiske situasjonen Bergen 2017 AS har hamna i. Det er viktig for oss å understreke at det talet på minus 57 millionar ikkje representerer det endeleg resultat i selskapet, står det i ein pressemelding frå Norges Cykleforbund.

NCF-styret blei fredag også informert om at arrangørselskapet, som i sin heilskap er eigd av forbundet, ikkje vedkjenner seg eit krav på fleire titals millionar kroner.

– Vi er orienterte om at det er lagt fram eit krav på 41 millionar kroner som det er strid om, av dei nesten halvparten er frå offentlege styresmakter.

Eit endeleg 2018-budsjett for NCF er ikkje klart. Styret opplyser at dei fredag kom med prioriteringar som forbundsadministrasjonen skal ta med seg i det vidare arbeidet.

Tidlegare i haust tok sykkelklubben Rye til orde for å kaste sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen og heile det sitjande styret. Seinare fekk dei gjennomslag for eit ekstraordinært sykkelting, og fredag blei det fastsett til laurdag 20. januar.

(©NPK)