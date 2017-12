Kalla får bonus frå skiforbundet

30-åringen har vunne dei to siste verdscupløpa og dominerte under skiathlon i Lillehammer søndag.

Det har gjort at ho leier verdscupen samanlagt.

Seint søndag blei det også kjent at ho får den same bonusen frå Sveriges Skiforbund for eventuelle verdscupsigrar og meisterskapsmedaljar som løparane på landslaget, trass at ho har valt å stå utanfor landslaget.

– Eg er kjempeglad for at bonusspørsmålet er løyst. Vi har hatt ein positiv dialog i god ånd, seier Kalla til Expressen.

– Vi har heile tida hatt ein plan om å sette oss ned i ro og mak for å diskutere dette med Charlotte. Etter all merksemda dei siste dagane, så sette vi på litt fart i diskusjonane, seier langrennssjef, Johan Sares.

