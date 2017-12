Pichler: – Det er som ein film

Tysdag tar styret i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) stilling til om Russland skal utestengast som nasjon frå vintervekene i Pyeonchang i februar neste år.

Til grunn for diskusjonen ligg opplysningar frå McLaren-rapporten om organisert, statsstøtta juks med dopingprøver i samband med Sotsji-OL i 2014.

Den siste tida har det komme opplysningar om at det russiske dopingprogrammet skal ha gått føre seg i lang tid. Allereie så tidleg som under VM i skiskyting i 2009 skal det ha vore i aktivitet.

Trenar for det svenske skiskyttarlandslaget Wolfgang Pichler var trenar for dei russiske kvinnene mellom 2011 og 2014. Han har tidlegare avvist all innblanding med doping.

– Eg kan ikkje fatte dette, det er som ein film, som ein draum, men i Russland er alt mogleg. Eg gjorde alt eg kunne for å sjå til at dei ikkje var dopa, seier Pichler no til Dagens Nyheter.

Han trur heller ikkje at dei aktive alltid visste kva som gjekk føre seg.

– Slike ting som dette må haldast i ein indre krets, elles er det farleg. Mi personlege meining er at dette blei styrt ovanfrå, og at dei aktive ikkje kjente til det. Om ein kjenner til korleis det russiske idrettssystemet fungerer, veit ein også at det er lett å manipulere, seier Pichler.

