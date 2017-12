Russland blir utestengde frå vinter-OL i Pyeongchang

IOC tok avgjerda under eit styremøte i hovudkvarter sitt i sveitsiske Lausanne tysdag.

Samtidig blir det opna for at for at russiske utøvarar kan delta under nøytralt flagg. Avgjerda blir bekrefta på den offisielle Twitter-kontoen til IOC og på nettsidene til komiteen.

Ei heil idrettsverd har venta spent på utfallet. Mange har meint at ei kollektiv utestenging var uunngåeleg etter at den russiske statsdopinga blei avslørt. I fjor sommar blei IOC skulda for å ha feiga ut då dei lèt det vere opp til kvart enkelt særforbund å sjå bort frå russiske utøvarar frå sommar-OL i Rio de Janeiro.

Sidan den gong har det komme langt fleire detaljar på bordet. Disiplinærkommisjon til IOC har lagt stor vekt på alt varslaren Grigorij Rodtsjenkov har fortalt.

Rodtsjenkov hadde ei nøkkelrolle i dopingprogrammet til Russland, men blei til slutt mannen som avslørte bedrageriet.

Prøvebyting

Før Sotsji-OL blei det utvikla eit system for å byte ut prøvene til dopa utøvarar og erstatte innhaldet med «rein» urin dei hadde gitt frå seg da dei ikkje brukte dopingmiddel.

I grunngjevinga for livstidsutestenginga av Aleksandr Legkov kjem det fram at det er funne skrapemerkje på to av prøveglasa langrennsløparen. Dette meiner IOC beviser at prøvene til Legkov blei opna og tukla med.

Disiplinærkommisjon i IOC har skildra prøvebytinga som «eitt av dei verste slaga mot integriteten og ryktet til OL gjennom tidene». Den har slått fast at det vil vere «utenkjeleg» for OL-rørsla å ønskje velkommen tilbake utøvarar eller andre som har tatt del i det russiske dopingjukset.

Banebrytande

Før kollektive utestenginga tysdag hadde IOC allereie utestengt 25 russiske utøvarar frå alle framtidige OL. Dei er alle diskvalifisert frå Sotsji-OL, og Russland har dermed mista 11 av sine 33 medaljar frå leikane på heimebane.

Det er ikkje første gong IOC utestengjer land frå OL, men tidlegare har det hatt geopolitiske årsaker. For eksempel blei Sør-Afrika i apartheidtida halde utanfor mellom 1960 og 1992. Å kaste ut ein dopingbefengt nasjon er derimot heilt banebrytande i OL-samanheng.

Russland blei derimot nekta deltaking i Paralympics i Rio de Janeiro i fjor som følgje av dopingskandalen.

OL i Pyeongchang startar 9. februar. Leikane varer i litt over to veker.

(©NPK)