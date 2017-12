VM: Russland til kvartfinale etter ekstraomgangar

No er laget i klart betre skikk enn i EM i fjor. OL-meisteren frå Rio de Janeiro i fjor leia så godt som heile kampen mot Sør-Korea måndag og viste gullpotensial med rask og oppfinnsam handball.

Men kollapsen i 2.-omgangen viste at russarane er sårbare.

Etter 16–13 ved pause auka forspranget mykje rett etter sidebyte. Russland leia med seks mål, men det snudde. Sør-Korea kom opp på uavgjort 27–27 og leia også 29–28.

Russland skuffa stort også i fjorårets EM og blei berre nummer fire i hovudrunde-puljen sin. Det gav ikkje plass i semifinalen.

Trenaren Jevgenij Trefilov var klar på kvifor: – OL-festen har vart heilt til no. Spelarane er rett og slett ikkje klare for EM, dessverre, sa Trefilov etter tapet for Romania.

Dersom Noreg slår Spania seinare måndag, ventar ein kvartfinale mot Russland onsdag.

