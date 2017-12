Heilsvart dag for skiskyttarjentene

Tekla Brun-Lie blei beste norske på 38.-plass etter å ha skote to fulle hus, 2.12,9 bak Kuzmina. Like bak enda Marte Olsbu (41.-plass) etter å ha pådratt seg tre bom på dei to skyteseriane. Ho var 2.14,3 bak den slovakiske vinnaren.

Tiril Eckhoff enda heilt nede på 50.-plass med fire bom totalt, mens Kaia Wøien Nicolaisen fullbyrda ein heilsvart dag med 63.-plass.

