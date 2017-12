Avis: Mascherano nærmar seg kinesisk fotball

Nyheitsbyrået viser til den spanske storavisa Sport. Overgangssummen skal liggje på rundt 100 millionar kroner.

– Overgangen krev derimot at Samuel Umtiti (for tida ute med skade) blir speleklar, eventuelt at ein annan midtstoppar vert henta inn, skriv Sport.

33 år gamle Mascherano har berre spelt ti kampar for katalanarane så langt denne sesongen. Han har slite med ein hamstringsskade den siste tida.

Argentinaren kom til Barcelona frå Liverpool i 2010. Han har vunne totalt 17 titlar med Barcelona, inkludert La Liga (fire gonger) og meisterligaen (to gonger).

