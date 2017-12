Idrettsforbundet brukte over 10 millionar på First House

Tysdag vart det opna for innsyn i Norges Idrettsforbunds rekneskap over konsulentbistand. First House er ein gjengangar i utgiftsposten, og det kjem fram at NIF brukte 10.140.745 kroner på tenester frå rådgjevingsselskapet frå november 2011 til november 2015.

Den såkalla Tvedt-rapporten, som eit utval leidd av noverande idrettspresident Tom Tvedt presenterte i april 2013, kosta totalt 2,7 millionar kroner. Av denne summen utgjorde rekningane frå First House 1,5 millionar, ifølgje VG.

I rapporten på 136 sider vart den norske idrettsmodellen gått etter i saumane. Kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF seier dette om Tvedts arbeid med rapporten:

– Han leidde heile arbeidet og var med på å forme heile rapporten. Men han skreiv den ikkje sjølv, heilt detaljert.

Kostbar mediehandtering

Det kjem også fram at Tvedt har fått hjelp av First House til å svare på e-postar frå media. I november 2013 er det fakturert for fire timars arbeid på ei rekning med totalsum på 82.000 kroner:

«Oppfølging av Tom Tvedt mht. kontakt med VG. Skriving av e-poster på hans vegner, tlfoppfølging mm».

Røine seier til VG at Tvedt sjølv har skrive dei aktuelle e-postane, men at han fekk råd frå First House.

– Det er generell, kontinuerleg medierådgjeving … Dei har komme med råd om kva han skal seie og korleis han skal seie det. Det er ikkje heilt uvanleg, det. Det er ikkje berre ein idrettspresident som nyttar seg av slikt, seier kommunikasjonssjefen.

Tvedt har vore idrettspresident sidan sommaren 2015. Dei fire åra før det var han styremedlem i forbundet.

(©NPK)