Stortalent tvilte på Tour de Ski-deltaking

Rekruttlandslagsløparen frå Årnes tok to sigrar og ein fjerdeplass i Skandinavisk Cup i Finland i helga. Med det tok ho leiinga samanlagt og sikra seg samtidig friplass i Tour de Ski.

For 21-åringen var det likevel ikkje sjølvsagt å gripe moglegheita. Først måndag takka ho ja, etter fleire purringar frå landslagsleiinga, melder Romerikes Blad.

– Dette er ein gyllen moglegheit for meg til å få gå verdscuprenn, som jo var målsettinga mi før sesongen. Men eg har vurdert dette fram og tilbake, fortel Weng til lokalavisa.

Det store målet for rekruttlandslagsløparen denne sesongen er U23-VM i Sveits i slutten av januar. 21-åringen er bekymra for at ein utmattande tour i starten av januar kan minske moglegheitene der.

Weng opnar for at det kan bli aktuelt å stå av Tour de Ski undervegs. Norges Skiforbund offentleggjer troppen til touren torsdag.

For eitt år sidan fekk Tiril Udnes Wengs tvillingsøster Lotta sjansen til å gå Tour de Ski for første gong.

