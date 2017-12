Rise ny leiar for påtalenemnda i Antidoping Norge 

Rise er i idrettssamanheng mest kjent som leiar for utvalet som Norges Skiforbund i 2016 utnemnde for å granske medisinbruken i langrennssporten i Noreg.

Akkurat no har førtiåtteåringen permisjon frå jobben som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, og ho fungerer for tida som avdelingsleiar ved Oslo statsadvokatembete.

– Antidoping Norge speler ei viktig rolle i arbeidet for å verne om dei reine utøvarane, og eg er takknemleg for at eg no får denne sjansen. I ei tid der fokuset på dopingproblematikken er større enn nokon gong, er det viktig at vi som påtalenemnd gjer eit trygt og grundig arbeid slik at vi fattar dei rette avgjerdene basert på det regelverket som gjeld, seier Rise.

Det er styret i Antidoping Norge som peikar ut leiaren for den uavhengige påtalenemnda.

– I Katharina Rise får vi ein person med solid fagleg bakgrunn og erfaring. At Rise leidde Norges Skiforbunds granskingsutval for å sjå på medisinbruken i norsk langrenn, talte òg klart positivt, seier styreleiar Valgerd Svarstad Haugland.

– Gjennom dette fekk ho nyttig og viktig kjennskap til antidopingfeltet. Vi ser fram til å få Rise i gang i vervet som ny leiar av påtalenemnda i ei spennande tid for antidopingarbeidet, legg ho til.

Forgjengaren til Rise, Anstein Gjengedal, har sete som leiar i påtalenemnda sidan 2003.

(©NPK)