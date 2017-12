IOC diska ytterlegare 11 russarar frå Sotsji-OL

Langrennsløparane Nikita Krjukov, Aleksandr Bessmertnykh og Natalja Matvejeva var blant dei 11 som blei diskvalifiserte fredag.

Det var også skøyteløparane Ivan Skobrev og Artjom Kuznetsov, akarane Tatjana Ivanova og Albert Demtsjenko, bobkøyrarane Ljudmila Udobkina og Maxim Belugin og ishockeyspelarane Tatjana Burina og Anna Sjtsjukina. Avgjerdene blei offentleggjort av IOC.

Misser to nye sølv

Av dei diskvalifiserte Demtsjenko sølv i Sotsji-OL både individuelt og i blanda lagkonkurranse saman med Ivanova. Dei misser sjølvsagt medaljane.

Kriukov vann sølv i lagsprint og Bessmertnykh sølv på stafetten, men dei medaljane var tapt då andre russarar blei diskvalifisert tidlegare.

Skøyteprofilen Skobrev blei som best nummer sju på 5000 meter og nummer seks i lagtempo under Sotsji-OL.

43 er straffa

Saka mot ein annan russisk utøvar, som ikkje er namngjeven, blei avslutta utan sanksjon. No har Oswald-kommisjonen, som han blir kalla etter leiaren sin Denis Oswald, behandla 46 dopingsaker mot russiske utøvarar basert på opplysningar i McLaren-rapporten og eiga etterforsking, og 43 av dei er straffa for å ha vore med i dopingjuks.

Dei fleste av dei har anka straffa til Idrettens valdgiftsrett.

Alle saker er no ferdig behandla, men kommisjonen ser ikkje bort frå at vidare etterforsking og analyse kan føra til at det blir opna fleire dopingsaker.

(©NPK)