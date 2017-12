Sportsjula for sofagrisane

For mange blir det ikkje ei skikkeleg jul utan idrettsmoro. I over to veker florerer det med høgdepunkta på TV-skjermen frå mellom anna engelsk fotball, Tour de Ski, hoppveka og alpint. Også handball, ishockey og basketball står på programmet.

Sjølv for sportsidioten skal det bli tøft å få med seg alt.

Allereie veslejulaftan kjem eitt av dei største høgdepunkta for dei fotballfrelste. Klokka 13 dengjer Real Madrid og Barcelona laus på kvarandre i El Clásico. Det er ein kamp tittelforsvarar Real ikkje har råd til å tapa.

Viss du er meir glad i Premier League startar laurdagsmenyen frå balløya med formsterke Everton mot Chelsea på Goodison Park klokka 13.30. Seinare på dagen går det ytterlegare tre PL-kampar på norsk TV. I jula skal det spelast heile fire serierundar.

Boxing Day

Har du ikkje noko mot å sitja oppe natt til julaftan, kan du få med deg jakta til Mats Zuccarello på fleire målpoeng i NHL når New York Rangers møter Toronto Maple Leafs.

Sjølve julaftan byr ikkje på mykje aktiv idrett. Det same gjeld 1. juledag, men er du basketfrelst er det verdt å notera seg stormøtet mellom Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers i NBA. Den startar klokka 21.30 norsk tid.

Så kjem Boxing Day. Eit kjent omgrep for alle som elskar engelsk fotball. TV-kampane blir Tottenham – Southampton (13.30), Manchester United – Burnley (16.00) og Liverpool – Swansea (18.30).

2. juledag startar også VM i hurtig- og lynsjakk på NRK. Fram til 30. desember spelar Magnus Carlsen om to meisterskapstitlar.

Snø

Etter nokre dagar julefri er vintersporten tilbake 28. desember. Då kjempar Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud om fleire topplasseringar i utforrennet i Bormio. Kvinnealpinistane skal på si side køyra storslalåm i Lienz.

Dagen etter held alpinmoroa fram med superkombinasjon for menn og slalåm for kvinner. På kvelden kan du også får den første smakebiten på hoppveka med kvalifisering i Oberstdorf. Denne dagen kan du også kosa deg med NM-finalar i handball frå Oslo Spektrum.

Vesle nyttårsaftan rullar Tour de Ski-sirkuset i gang. Første etappe er sett saman av sprint i fri teknikk i Lenzerheide. I alt er det sju etappar, og avslutninga går 7. januar. Hoppveka startar for alvor med første renn frå klokka 16.30.

Er du ein ihuga ishockeysupporter, kan du gle deg over full runde frå den norske eliteserien 28. desember. Blant kampane er Lillehammer mot Storhamar og Frisk Asker mot Vålerenga. Det er ny runde allereie 30. desember.

TV-kampane frå Premier League 30. desember er Liverpool – Leicester (16.00) og Manchester United – Southampton (18.30).

PL-moroa held fram

På den siste dagen i året skal langrennseliten gå klassisk i Tour de Ski (15 km menn og 10 km kvinner). På fotballfronten er bortemøtet til Manchester City med Crystal Palace og heimekampen til West Bromwich mot Arsenal høgdepunkta.

1. nyttårsdag går som vanleg det tradisjonelle hopprennet i Garmisch-Partenkirchen, mens Tour de Ski held fram med jaktstartar i fri teknikk. Frå klokka 16 kan du få med deg parallellslalåm i Holmenkollen.

Brighton – Bournemouth (13.30), Burnley – Liverpool (16.00) og Everton – Manchester United (18.30) er PL-kampane du får sjå på TV.

Sprint i klassisk stil står på TdS-programmet 2. januar. På kvelden kan du sjå borteoppgjeret til Tottenham mot Swansea.

Hoppveka har dei to siste renna sine i Innsbruck 4. januar og Bischofshofen 6. januar.

Den tredje runden i den engelske FA-cupen startar elles 5. januar med derbyet mellom Liverpool og Everton på programmet. Andre kampar blir spelt gjennom helga.

