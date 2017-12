Yttergård Jenssen stadfesta til Danmark

Det stadfestarTromsø på nettstaden sin fredag.

– Dette er noko Ulrik ønskte sjølv, og vi har etter kvart fått ein såpass bra overgangssum at vi synest det var greitt. Vi er også nøgd med at vi får i gang salshjulet igjen. Det heng saman med at når laget gjer det bra, så blir det interesse for spelarane våre, seier sportssjef Svein-Morten Johansen til nettstaden til klubben.

Nordsjælland er nummer tre på tabellen i dansk superliga. Fem poeng skil opp til serieleiar Midtjylland etter 19 serierundar.

– Dette er noko eg gler meg til, for eg trur det kan bli ei spennande utfordring. Forhåpentlegvis blir det nokre fine år i Danmark, seier Yttergård Jenssen.

U21-landslagsspelaren spelte i Lyon før han kom til Tromsø. I Nordsjælland blir 21-åringen lagkamerat med norske Mohammed Fellah og Mathias Rasmussen.

(©NPK)