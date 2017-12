Sjakk: Carlsen avslutta dagen med siger

Carlsen avslutta dag to under VM i hurtigsjakk med kvite brikker mot Jan Nepomnjasjtsjij. Nordmannen sette russaren under kraftig press etter tapet mot Anand i partiet før, og viste at han hadde rista av seg tapet da han sikra sigeren i det siste partiet for dagen.

– Eg hadde trudd at eg skulle få godkjensla med ein teknisk god seier, men så oversåg eg noko. Eg trur det var remis ein periode, og han hadde lita tid, så det er pinleg, sa Carlsen til NRK.

– Eg stod klart til siger, og så trudde eg at eg hadde funne ein sikker måte å vinne på, men så oversåg eg motspelet hans. Det var ein kalddusj, men på dette tidspunktet er av og til resultatet viktigare, la han til.

Med tre sigrar, éin remis og eitt tap onsdag står den norske verdsmeisteren med sju poeng etter ti spelte parti under verdsmeisterskapen i den saudiarabiske hovudstaden, Riyadh. Vladimir Fedosejev leier turneringa med åtte poeng.

Tabbe

Carlsen gjorde ein stor tabbe og gav seg i det fjerde partiet, slik at Anand stakk av med sigeren.

– Det var veldig unødvendig. Det var eit interessant parti, som var vanskeleg å vurdere. Til slutt fann eg ikkje ein fordel, og gjekk for remis, men så var det ein detalj eg gjekk glipp av. Eg gjekk frå å kunne vinne til å tape, og det var dumt, sa Carlsen til NRK.

I det tredje partiet måtte Carlsen nøye seg med remis mot den sterke russaren Peter Svidler. Det såg ikkje tjuesjuåringen frå Lommedalen nokon grunn til å henge med hovudet over.

– Eg er ok fornøgd. Eg føler eg stod fint etter opninga, men gjorde så ein del svake trekk og stod litt dårlegare. Uansett har eg heva meg etter ei dårleg opning og er på skothald, sa Carlsen til NRK etter partiet.

Carlsen hadde få vanskar med å slå kinesaren Wang Yue i parti nummer to onsdag.

– Han kom skeivt ut og gjorde det seinare berre verre for seg sjølv, sa Carlsen til NRK etterpå.

Litt større vanskar fekk han mot armenaren Sergei Movsesian litt tidlegare på dagen.

– Eigentleg er eg veldig godt fornøgd. Det peikar framleis oppover, og praktisk sett føler eg at eg spelar bra. Eg hadde fleire idear om korleis eg skulle spele dette partiet, men enda opp med å gjere noko heilt anna. Det er slik det ofte blir, sa Carlsen.

Startvanskar

Carlsen kom fort på defensiven mot Movsesian og sleit i starten med å finne dei rette mottrekka etter at armenaren kom skikkeleg på offensiven. Den norske verdsmeisteren spelte samtidig fort, mens Movsesian etter kvart kom i tidsnød.

Det siste førte til at armenaren gjorde ein tabbe som snudde partiet på hovudet. Etter ein snau halvtimes spel var duellen over med norsk siger som utfall. Da hadde Magnus Carlsen framleis meir enn ti minutt igjen på klokka.

Tjuesjuåringen frå Lommedalen var nådelaus i avsluttinga og tok ein sterk siger med svarte brikker.

Hurtigsjakk-VM held fram med ytterlegare to parti seinare onsdag.

I alt skal det spelast 15 parti før det er klart kven blir verdsmeister.

(©NPK)