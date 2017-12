Carlsen leiar framleis VM etter remis

Kinesiske Wang Hao var motstandar i parti nummer tre. Etter ei kraftanstrenging mot Fedosejev gjekk partiet raskt inn i remisstilling. Kinesaren sette til slutt opp ein fullstendig blokade og Carlsen måtte sei ja til remis.

Det betyr at Carlsen framleis er turneringsleiar med to parti igjen. Verdseinaren er oppe i 9,5 poeng.

Vladimir Fedosejev venta i det andre partiet på den siste dagen av VM i hurtigsjakk. 22-åringen sette tidleg opp ein mur med kvite brikker i forsøket sitt på å få remis. Carlsen pressa for siger med svart, og fekk til slutt lønn for strevet etter eit langt parti i hurtigsjakk-samanheng.

Starta med siger

– Det er bra. Det sat frykteleg langt inne, men det er fort sånn når han føler psykologisk at han berre vil ha remis, så kan eg tillate meg litt meir enn elles. Her stod eg ikkje best på nokon måte, men i og med at han ikkje gjekk for siger, kunne eg gjere det utan risiko, sa Carlsen til NRK.

– Til slutt blir feilmarginen hans litt mindre enn tidlegare, og då går det. Eg er utruleg glad for det her. Det gjeld berre å gire seg opp til fleire rundar. Det tok mykje energi det her, la han til.

Carlsen starta dagen med siger. Motstandaren Levan Pantsulaia vann sensasjonelt mot Carlsen under førre utgåve av hurtigsjakk-VM, men Carlsen gjekk ikkje på same smellen to år på rad.

– Det viktigaste var å få eit resultat. Sjølve partiet var veldig rotete, men det heldt så vidt til slutt. Det var ikkje så mykje meir å ta med seg, sa Carlsen til NRK.

Carlsen fekk dermed ein draumestart på den uhyre viktige avslutningsdagen.

Bronse i fjor

Med tre sigrar, éin remis og eitt tap onsdag stod den norske verdsmeisteren med sju poeng etter ti spilte parti under verdsmeisterskapen i hovudstaden i Saudi-Arabia Riyadh.

Etter fem rundar stod Carlsen med 3,5 poeng. Det var same talet på poeng som han hadde på same tidspunkt under VM i hurtigsjakk i fjor. Då blei det til slutt bronse.

I alt skal det spelast 15 parti i Riyadh før verdsmeisteren er kåra.

