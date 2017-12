Swansea gir manageransvaret til portugisar

Det bekrefta Swansea på sin nettstad torsdag.

52-åringen har tidlegare trent Besiktas, Sporting Lisboa og Sheffield Wednesday. Carvalhal har fått kontrakt ut sesongen, men det blir opna for ei forlenging dersom samarbeidet går bra.

Carvalhal takka for seg i meisterskapsserielaget Sheffield Wednesday på julaftan. Han vil leie Swansea for første gong mot Watford laurdag.

Portugisaren førte Wednesday til opprykkssluttspel i begge sine to første sesongar i jobben, men sju kampar på rad utan siger kosta han jobben. Laget er nede på 15.-plass i meisterskapsserien.

Carvalhal overtek etter Paul Clement i Swansea. Spelande trenar Leon Britton leidde laget mot Liverpool sist, men det enda med 0-5-tap. Britton leidde også laget i 1-1-kampen mot Crystal Palace.

Swansea ligg heilt nedst på tabellen. Clement fekk litt pusterom med sigeren mot West Bromwich for fem rundar sidan, men førre siger i serien var i midten av oktober.

Etter sigeren mot West Bromwich tapte Swansea to på rad. Det fekk begeret til å renne over for Swansea-styret, som sa takk og farvel til Clement for ei dryg veke sidan.

45-åringen tok over som Swansea-manager i januar 2017. Clement overtok etter tidlegare Stabæk-trenar Bob Bradley.

