Tour de Ski-døra stengt for Northug

Northug er første reserve til den norske herretroppen, og håpet hans om å få gå touren låg i at ein av dei andre løparane skulle bli sjuke.

Slik vart det ikkje, bekreftar landslagssjef Vidar Løfshus overfor TV 2. Han seier at Northug no kan begynne å konsentrere seg om sprinten i skandinavisk cup i svenske Piteå over nyttår.

– Han må vise at han er i god form og gå dei rette skirenna. Så kjem han til OL, seier Løfshus.

Northug har hatt ein frustrerande og svak sesongstart. Til så lenge har han ikkje vist form som talar for at han reiser til Sør-Korea med den norske OL-troppen.

Norges Skiforbund har skissert ein OL-oppkøyringsplan for Northug som inneheld skandinavisk cup i Piteå, NM på Gåsbu og deretter verdscup i Planica 20. og 21. januar.

Noreg stiller med åtte herreløparar og ti kvinneløparar i Tour de Ski. Konkurransen startar laurdag og blir avslutta opp «monsterbakken» i Alpe Cermis i Italia 7. januar.

