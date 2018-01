Norsk trio reiser heim frå Tour de Ski

Den norske landslagstrioen reiser heim etter avlysinga av klassisksprinten i Oberstdorf onsdag. Rennet vart avlyst på grunn av dei fryktelege vêrforholda, fortel VG og TV 2.

Landslagssjef Vidar Løfshus stadfestar at Touren er over for dei tre løparane.

Det var venta at sprintdronninga Caspersen Falla ville hoppe av touren etter onsdagsrennet. Det var heller ikkje noka stor overrasking at Eide og Harsem gjer det same.

Måndag reiste òg Astrid Uhrenholdt Jacobsen heim til Oslo.

Maiken Caspersen Falla, som ligg på ein 30.-plass samanlagt i Tour de Ski, vann sprintprologen i Oberstdorf onsdag. Nokre minutt seinare vart rennet avlyst.

Harsem og Eide er høvesvis nummer 14 og 34 i Tour-samandraget.

