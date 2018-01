Utestengde Johaug har starta treninga mot Seefeld-VM

Therese Johaug (29) fekk OL-draumen knust då dopingdommen mot henne vart skjerpa av Idrettens valdgiftsrett (CAS) i august. Ho vart utestengt i 13 månader av domsutvalet i Norges Skiforbund, men CAS auka suspensjonen til 18 månader.

Johaug testa positivt for det forbodne stoffet klostebol etter bruk av ein krem (Trofodermin) for ei solbrent leppe under eit høgdeopphald i Italia i september 2016.

– Therese har begynt å trene veldig bra. No er motivasjonen definitivt betre og den stig, seier den personlege trenaren hennar, Pål Gunnar Mikkelsplass, til VG.

Etter den knusande dommen i august tok ho ein liten pause, men har no begynt å røre på seg igjen i løypene med ski på beina. Planane for vinteren er klare i grove trekk. Ho skal trene på Sjusjøen og i Oslo framover. I slutten av januar reiser ho til Seiser Alm. Då er ho berre ein biltur unna for å teste VM-løypene i Seefeld.

I slutten av februar blir det truleg ein tur til Colorado dersom det er snø der. 15. april kan ho konkurrere igjen, men då er det berre Skarverennet (18. april) igjen av sesongen, og det skal ho ikkje gå.

