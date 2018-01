Barkley stadfesta som Chelsea-spelar

sport

Chelsea-manager Antonio Conte ville ikkje bekrefte overgangen på ein pressekonferanse tidlegare fredag, men opplyste at avtalen nærma seg fullbyrding, då han snakka om kvalitetane til 24-åringen. Nokre timar seinare låg stadfestinga føre på nettsidene til klubben.

– Eg er overvelda. Eg gleder meg til dette og er veldig spent på å komme i gang, sa Barkley til nettstaden til klubben.

– Å bli gitt ein ny start i ein klubb som Chelsea er utruleg. Eg ser fram til å fortsette der eg avslutta førre sesong og håper å utvikle meg og score fleire mål, la han til.

24-åringen har signert ein kontrakt på fem og eit halvt år og tar draktnummer åtte.

– Vi snakkar om ein engelsk spelar, ein ung spelar. Han har gode føresetnader for Chelsea. Eg tenkjer at det er ein god sjanse for klubben å kjøpe denne spelaren, sa Conte i forkant av tredjerundekampen i FA-cupen mot Norwich laurdag, før overgangen blei stadfesta.

Rabatt

Barkleys kontrakt med Everton gjekk ut etter denne sesongen, etter at han avslo ein ny avtale med Liverpool-klubben.

Ein overgang til Chelsea på «Deadline Day» i august fall gjennom, men Barkley skal no gå til rabattert pris i området rundt 15 millionar pund.

Barkley, som har spelt 150 Premier League-kampar for Everton, og scora 21 mål, har til gode å spele denne sesongen på grunn av ein hamstringsskade.

Nekta å kommentere Carroll-rykte

– Ikkje gløym at han har hatt ein alvorleg skade. Han har gjennomgått ein operasjon, sa Conte.

– Spelaren har ikkje spelt på sju månader. I tilfelle spelaren signerer for klubben må vi ha tolmod. Men vi håpar å ha han tilbake fort, slik at han kan hjelpe oss resten av sesongen, fortsette han.

Conte ville ikkje kommentere rykta om at West Ham-spiss Andy Carroll nærmar seg klubben.

– Rekruttering er ikkje min jobb. Klubben prøver å gjere det beste for laget, for å gjere laget betre, la han til.

