Handelsstanden i Bergen tapte stort på sykkel-VM

Det er konsulentselskapet Menon Economics som på oppdrag frå Bergen kommune har gjennomført ein såkalla ringverknadsanalyse.

Rapporten viser at handelsstanden i Bergen rapporterer om tap på om lag halvparten av omsetnaden, tilsvarande 30 millionar kroner, i dei åtte dagane sykkel-VM varte, skriv NRK.

To av kjøpesetrene kan derimot fortelje om auka omsetning på rundt 20 millionar kroner.

Fungerande partnar i Menon Economics, Erik W. Jacobsen, seier at undersøkingane deira ikkje viser at konsumet blei mindre i denne perioden.

– Vår teori er derfor at kjøpa er blitt gjort etter sykkel-VM var ferdig, eller at folk har dratt ut av sentrum for å gjere innkjøpa sine, seier Jacobsen.

Ifølgje rapporten hadde sykkel-VM 700.000 besøkjande, og meisterskapen nådde ein halv milliard TV-sjåarar.

