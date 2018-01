Molde sel Sigurdarson til Russland

sport

Sigurdarson scora 16 mål i Eliteserien førre sesong og blei toppscorar for Molde. Neste sesong skal islendingen spele i russisk eliteserie.

– Eg har hatt det så gøy i Molde FK og blitt glad i alle i og rundt denne klubben, både dei tilsette og spelarane som eg kallar mine venner i dag. Det har vore veldig kult å få trene under teamet til Ole Gunnar (Solskjær), og eg har lært mykje av dei. Dette er ein sjanse eg berre måtte ta for å spele på eit høgare nivå, seier Sigurdarson til nettsida til klubben

26-åringen var for første gong innom Molde på lån frå Wolverhampton i 2014-sesongen. Spissen kom tilbake i 2016 etter eit låneopphald i FC København.

– Bjørn er ein super gut å jobbe med. En humørspreiar på og utanfor bana. Vi har visst om hans ferdigheiter lenge, men han trenger å spele og trene regelmessig for å få fram potensialet sitt og dette har vi greidd saman med vårt medisinske apparat. Vi takkar han for eit fantastisk bidrag i Molde FK og ønsker han verkeleg lykke til i Russland og håper å sjå han spele for Island i VM, seier Molde-manager Ole Gunnar Solskjær.

Sigurdarson har også spilt for Lillestrøm mellom 2009 og 2012.

(©NPK)