NRK-ekspert Bjørn meiner Klæbo har frikort i OL

Blant kvinnene er mykje gjort med tanke på OL-plass og kven som faktisk skal gå dei enkelte distansane i OL.

Blant mennene er situasjonen meir open. Dei som vil til OL kan gjere mykje med gode løp på Gåsbu i Hedmark denne veka.

– NM er alltid tett på ein meisterskap, og det er alltid kamp om dei siste plassane. Det gjeld kanskje i endå større grad denne gongen. NM er viktig, sjølv om det er internasjonale resultat som skal bety mest. Det å vise verkeleg god form i NM er ein kanonsøknad for å gå OL, seier Bjørn til NTB.

Han følgjer Noregs nasjonalidrett svært tett, og det finst ikkje mange som har like god oversikt over langrennssporten som han.

– Hos damene er det mange som har vist solid form av toppane. Du har Marit Bjørgen og Ragnhild Haga. Haga har tatt eit steg denne vinteren, stod over Tour de Ski og får ei nærmast ideell oppkøyring til OL. Bjørgen var litt opp og ned før jul, men det var ho også sist vinter. Då fekk ho denne treningsperioden i jula, og så vart ho veldig bra frå januar og utover vinteren. Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg har vist svært god form under Tour de Ski, og så har du Astrid Uhrenholdt Jacobsen som i vanleg stil kjem til å plukke fram meisterskapsforma. Ho vil vere i form i februar, seier Bjørn.

Utfordring

Bjørn meiner troppen meir eller mindre gir seg sjølv på kvinnesida.

– Utfordringa er å ta ut rett lag når du kjem til OL. Det er fem utøvarar som er gode nok til å gå distanserenna. I tillegg har du Maiken Caspersen Falla i sprint. Det ser ut som om det berre blir sprint på henne. Eg synest dei har lagt eit fornuftig opplegg med at dei har delt seg litt med Ingvild og Heidi som går Tour de Ski med alle etappane heilt ut, og så får dei heller stå over NM i og med at det kjem rett etter, seier Bjørn.

Han seier at alle dei fem han har nemnt ønsker å gå distanserenna i OL.

– Marit, Ingvild, Heidi og Maiken er veldig aktuelle for sprint. Der kan det ende med at Marit ikkje vurderer seg som god nok, og den nærmaste då er Kathrine Harsem i ein klassisk sprint. Dersom dei skal ha sju i troppen er det ho som er mest aktuell, meiner Bjørn.

Brokete

På herresida er det ein meir brokete situasjon, ifølgje Torgeir Bjørn. Han meiner det er fleire spørsmålsteikn der. Nokre har vist solid form, og nokre slit med å vise stabil form.

– Johannes Høsflot Klæbo er det store namnet. Han går det han vil i OL, og eg tippar han endar på fire distansar. Det vil seie at han går tremila, sprint, stafett og lagsprint. Då går han kanskje ikkje 15 kilometer fri teknikk og femmila i klassisk. Det er godt mogleg han går sistnemnde om han er i kanonform, sidan femmila kjem til slutt.

Han meiner det kan vere gunstig for Martin Johnsrud Sundby at han ikkje viste den sedvanlege kanonforma i vekene opp mot jul og Tour de Ski.

– Det er mykje viktigare for han å ta eit individuelt meisterskapsgull no enn å vinne Tour de Ski. Han er oppe der sjølv på dårlege dagar. Når det gjeld dei to andre førehandsuttatte, er Simen Hegstad Krüger bankers på 15 kilometer fri teknikk i OL. Hans Christer Holund har ikkje så mange toppløp, men han er i solid form heile tida. Han er alltid inne blant topp ti. Holund er ikkje heilt bankers på noko lag, men akkurat no er han inne på skiathlonlaget og 15 kilometer skøyting, meiner Bjørn.

