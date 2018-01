Stabæk stadfesta Agouda-overgang

sport

Det stadfestar den nye klubben til spisstalentet på nettstaden sin måndag.

– Eg er veldig glad for å vere her, og ser fram til å komme ordentleg i gang. Eg har helst på gutane, og alle verkar hyggelege, seier Agouda.

18-åringen har spelt for Strømsgodset sidan 2015. Ungguten starta karrieren i Grüner, før han gjekk vidare til Skeid og så Godset.

Den norske ungdomslandslagsspelaren har 52 aldersbestemte landskampar og har scora 19 mål. Han kan spele både kant og spiss.

– Eg er ein hardtarbeidande angrepsspelar som scorar mål, leverer assist og jobbar hardt for laget, seier han.

– Det viktigaste for meg no er å få speletid. Stabæk har vist at dei satsar på unge spelarar og gir dei speletid. Derfor er dette eit bra steg for meg.

Agouda fekk berre éin eliteseriekamp i 2017. Det same fekk han i 2016.

(©NPK)