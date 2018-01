Klæbo frontar norsk tropp til sprintrenn i Dresden

sport

Sju menn og seks kvinner skal konkurrere i verdscupen i Dresden samtidig med at NM på ski på Gåsbu på Hamar går av stabelen.

For første gong blir det arrangert verdscup i idylliske omgivnadar ved elva Elben. Det er ein typisk by-sprint, midt i sentrum. Disiplinane er individuell sprint laurdag og lagsprint søndag. Begge dagar er det fristil som gjeld. Løparane går først NM-sprint i Vang torsdag, før ferda går vidare mot Tyskland fredag.

Internasjonale forpliktingar

– Sjølv om det er NM må vi oppfylle våre internasjonale forpliktingar, seier landslagssjef Vidar Løfshus.

Johannes Høsflot Klæboe stod over Tour de Ski for å prioritere trening. No er han tilbake for å forsvare si raude leiartrøye i sprintcupen. Også Maiken Caspersen Falla skal forsvare si leiartrøye mot tøffe konkurrentar i kvinneklassen.

Landslagssjef Løfshus er både glad og stolt over at fleire nye løparar får sjansen i verdscupen denne helga. Blant kvinnene blir det internasjonal debut for Amalie Håkonsen Ous frå Nes. Ho får med seg begge klubbvenninnene og tvillingane Lotta- og Tiril Udnes Weng.

– Vi er spente på kva eit relativt ungt kvinnelag kan prestere i denne tøffe konkurransen seier Løfshus.

Fleire unge får sjansen

Blant mennene mønstrar Noreg eit lag som er ei god blanding av relativt erfarne og fleire unge løparar.

– Denne helga får fleire av våre framtidshåp presentert seg i det ypparste selskapet. Dette beviser igjen at vi har ein fantastisk breidde i norsk herrelangrenn. Løparar som Erik Valnes frå Bardufoss og Omegn, Kasper Stadaas frå Heming og Fredrik Riseth frå Byåsen har alle imponert landslagssjefen i fleire sprintrenn denne sesongen.

– Dette er lovande unggutar som verkeleg gir våre etablerte sprintarar hard kamp om plassane framover, meiner Løfshus.

