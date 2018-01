Mutko ankar OL-utestenging

sport

Det stadfestar CAS i ein pressemelding tysdag.

Vitalij Mutko var russisk idrettsminister under Sotsji-OL og dermed den øvste ansvarlege for det IOC meiner var eit dopingprogram organisert og finansiert på myndigheitsnivå.

Mutko blei utestengt da IOC-styret kom med avgjerda si i saka rundt det statsstøtta russiske dopingprogrammet i starten av desember i fjor. IOC-styret avgjorde at Russland som nasjon blir utestengd frå OL i Pyeongchang, men opna samtidig for at gitte utøvarar kan delta i leikane under nøytralt flagg.

I motsetning til dei russiske idrettsutøvarane som har anka utestengingane sine til CAS vil ikkje Mutkos sak bli hastevurdert før OL i Sør-Korea. CAS informerte om at Mutko ikkje har bede om raskare avgjerd.

