Selskap har sendt konkursvarsel til Bergen-VM

sport

Sykkel-VM i Bergen i september i fjor blei ein stor publikumssuksess, men i rekneskapen er det blodraude tal.

Bergen-VM styrar mot eit underskot på over 50 millionar kroner, og selskapet Interspons er ein av cirka 80 kreditorar.

Dei har eit krav på litt over 1,8 millionar, og sende fredag eit konkursvarsel for å få fortgang i tilbakebetalinga.

– Vi sende brevet fordi arrangøren ikkje har betalt i samsvar med forfallsdatoar. Dei skulle ha betalt for lenge sidan. Dei har fått ein rekke purringar som dei ikkje har etterlevd. Dei har heller ikkje heldt oss informert om utviklinga i saka, seier Hungerholdt til TV 2.

Om kravet ikkje blir innfridd innan fjorten dagar, vil Bergen 2017 AS bli kravd konkurs.

– Styret jobbar for at kreditorane skal komme best mogleg ut av dette. En konkurs vil per i dag ikkje vere det beste alternativet for kreditorane, seier styreleiar Mona Hellesnes i ein utsegn til TV 2.

Interspons hadde oppdraget med å sikre sponsorinntekter til Bergen 2017 AS. Selskapet fekk oppdraget i desember 2014. Selskapet står bak sykkelrittet Tour of Norway og Norges beste sykkellag dei siste åra, Joker Icopal. Hungerholdt har også fungert som Edvald Boasson Hagens manager i mange år.

(©NPK)