Tittelforsvarar Hattestad ikkje til OL

sport

Til liks med Petter Northug har landslagsleiinga halde døra open for at Hattestad kunne kvalifisere seg til OL i siste liten med gode resultat under NM og i verdscupen i Planica neste helg.

Men den beste langrennssprintaren gjennom tidene kjem dessverre til ikkje NM-helga på Hamar og Gåsbu denne veka. Dermed får han heller ikkje gå i Planica.

– Eg snakka med han før sprinten i Piteå. Det siste eg høyrde er at Ola dessverre ikkje kjem til å gå NM-sprinten. Årsaka er sjukdomsproblema som har plaga han så lenge, seier Arild Monsen til Dagbladet.

Hattestad sa før sesongen at han truleg berre har ein sesong igjen som sprintar.

– Eg har alltid sagt at eg har lyst til å prøve meg på langløp etter kvart. sa Hattestad før sesongen.

(©NPK)