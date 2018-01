Magne Hoseth legg opp

sport

Hoseth stadfestar fotball-exiten på Twitter onsdag.

– Har ein karriere som eg er stolt av. Vunne litt, tapt litt, opplevd sjukt masse! Fått gode venner, nokre uvenner, men respektert alle som eg har spelt mot! Fått applaus frå nokre, fått «litt» buing av nokre, noko som er fullt fortent! Vaksenlivet ventar no!, skriv Hoseth.

37-åringen spelte sist for Kristiansund i Eliteserien. Veteranen skreiv under for klubben i august i fjor og fekk tre kampar som innbytar i haustsesongen.

Midtbanespelaren har i norsk toppserie også spelt for Molde, Vålerenga, Stabæk, Viking og Aalesund, og for FC København i dansk fotball. Han terminerte kontrakten med Notodden i 2. divisjon sommaren same år for å flytte heim igjen til Møre og Romsdal.

Totalt spelte den tidlegare norske landslagsspelaren 21 kampar og scora fem mål for Notodden.

Hoseth har 22 kampar for A-landslaget til Noreg.

