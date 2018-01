Northug-trenar om nytt tilbakeslag: – Skikkeleg kjedeleg

sport

Northug gjekk Skandinavisk Cuprenn i Piteå i helga, men mislykkast fullstendig. 48.-plass, slått med over fem minutt av teten, vart fasiten. Etter konkurransen i Sverige vart han forkjølt.

– Petter har vore forkjølt sidan Piteå og må dessverre stå over sprinten under NM på Gåsbu torsdag, seier trenar Stig Rune Kveen.

– Han fekk symptoma natt til måndag, så vi får håpe at det slepp slik at han går éin distanse i NM. Det som gjeld framover no er ro og kvile. Føler han seg frisk nok, så reiser han til Hamar og NM, seier Kveen til NTB.

Strek i rekninga

– Dette er vel ein ny strek i rekninga med tanke på OL for Northug?

– Det er sjølvsagt skikkeleg kjedeleg at han har éi moglegheit mindre til å kvalifisere seg til OL, men no gjeld det å bli frisk igjen, seier Kveen.

Han vedgår at Northugs OL-sjansar er svekte som følgje av at NM-sprinten går fløyten.

Sjukdomsproblema kjem svært uheldig for Petter Northug. Trønderen har kniven på strupen dersom han skal klare å sikre seg plass i den norske troppen til OL i Pyeongchang.

Sprinten på Gåsbu var i så måte rekna for å vere svært viktig.

Landslagsleiinga med landslagstrenar Tor Arne Hetland i spissen har gitt klar beskjed om at medaljegrossisten må prestere i NM eller under verdscuprenna i sprint i Planica neste helg dersom han skal vere med i diskusjonen.

Skulle heile NM vise seg å gå fløyten, har Northug berre éi moglegheit igjen til å sikre seg OL-billett. Den kjem i Slovenia om ei dryg veke.

Problem

Forkjølinga som no har ramma 32-åringen, går inn i rekkja av problem denne sesongen. Northug måtte også stå over den nasjonale opninga på Beitostølen på grunn av sjukdom. Sidan har han slite med å finne forma.

Etter sprinten i klassisk stil torsdag fortset NM på Gåsbu med 15 kilometer fri teknikk fredag. Laurdag er det 30 kilometer fellesstart med skibyte. Den sistnemnde øvinga passar tradisjonelt sett Northug godt.

(©NPK)