Før EM-avkast: – Sagosen er verdseinar

sport

– Per no, før EM startar, så er Sagosen den beste av alle i mine auge. Han er veldig komplett. Skal du vere verdseinar, må du beherske både forsvar og angrep. Det gjer Sagosen sjølv om han kan bli betre i noko han også, seier Boldsen til NTB.

– Han kan ta over rolla etter Nikola Karabatic (Frankrikes strateg) som har ført an i over ti år.

Dansken fekk ein hjarteleg og spøkefull prat med Sagosen etter NTBs intervju under torsdagens pressemøte.

– Det var store og hyggeleg ord. Eg har som mål å bli best i verda, men eg har ting å gå på, seier Sagosen etter Boldsen-rosen.

Noreg møter Frankrike i EM-opninga fredag.

Boldsen vann EM med Danmark i 2008. Då gjekk meisterskapen i Noreg.

(©NPK)