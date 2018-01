Northug går ingen renn i NM

sport

Trenar Stig Rune Kveen stadfestar at Northug ikkje reiser til Gåsbu og NM.

– Petter er framleis forkjølt. Han stiller ikkje til 30 kilometer skiathlon laurdag, seier Kveen til tvsporten.no.

NM-sprinten og laurdagens skiathlon er uttaksrenn til OL. No har den tidlegare meisteren berre to moglegheiter igjen for å vise at han er god nok for ein innsats i OL.

– Han må gå sprinten i Planica neste helg om skal ha moglegheit til ein OL-plass i sprint. Eg håper verkeleg han stiller, seier sprintlandslagstrenar Arild Monsen.

Det kan ifølgje trenar Kveen gå dersom forkjølinga slepper taket.

