Ryan Giggs tilsett som landslagssjef for Wales

sport

Giggs tar over for Chris Coleman som vart manager for Sunderland i november. Det melder Det walisiske fotballforbundet (FAW) på sosiale medium.

Colemans assistenttrenar Osian Robert, Craig Bellamy og Mark Bowen var også i intervju om den ledige landslagsjobben. Giggs står med 64 landskampar for Wales og har scora 12 mål.

Giggs, som la opp som aktiv i 2014, har vore assistenttrenar under David Moyes (spelande) og Louis van Gaal i Manchester United. Han leidde også laget i fire kampar i 2013-14-sesongen etter at Moyes fekk sparken.

Giggs har derimot ikkje vore med i Jose Mourinhos planar på Old Trafford.

