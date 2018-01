Walcott klar for Everton

sport

Walcott scora 108 mål på 397 kampar for London-klubben, men har ikkje starta ein einaste seriekamp denne sesongen.

Walcott vart raskt eit heitt namn i Arsenal då han vart henta inn som 16-åring, samtidig som han vart tatt ut i VM-troppen til Sven-Göran Eriksson. Han fekk med seg 47 landskampar for England, og den siste var ein treningskamp mot Spania i 2016.

Walcott har håp om å spele seg inn i troppen som skal delta i VM-sluttspelet i Russland til sommaren.

Everton betalar rundt 200 millionar kroner for den offensive spelaren. Walcott har skrive under ein avtale som gjeld for tre og eit halvt år.

Arsenal planlegg å bruke pengane frå salet på investeringar og har vist konkret interesse for Dortmunds Pierre-Emerick Aubameyang og Bordeaux-spelaren Malcolm.

(©NPK)