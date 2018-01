Lundby etter utklassingssiger: – Blir nesten for dumt å vinne med 40 poeng

sport

Sigeren var Lundbys fjerde på rad i verdscupen.

– Betre enn å vinne tre på rad, i alle fall, humrar Lundby.

– Kva er løyndomen til denne veldige hoppinga?

– Eg har ingen løyndomar, det handlar berre om hardt arbeid over tid med mange flinke folk rundt meg, der vi heile tida ser førebuingsmoglegheiter. Det skal vi fortsette med, seier Bøverbru-jenta.

Roger Ruud-stikk

Ho nekta å ta av etter å ha slått nærmaste utfordrar, austerrikske Chiara Hölzl, med 41,6 poeng, men innrømmer at formhoppinga gir sjølvtillit. Før Lundby sette utfor sette dei ned farten med to avsatsar. Likevel hoppa Lundby 100 meter. I førsteomgangen hadde 23-åringen hoppa 101,5 meter. Ingen andre var over 100 meter i rennet.

– Eg har ein god dose sjølvtillit no, så i 2. omgang måtte eg berre kose meg. Eg vart ikkje nervøs då avsatsane vart flytta to nivå ned. Eg visste at eg hadde god leiing og at mykje skulle gå gale om eg skulle rote bort dette, seier Lundby.

– Blir jo nesten for dumt å vinne med 40 poeng, fortset totningen overfor NTB.

– Men sånn er skihopping. Eg har opplevd å vere 40 bak også, så vi får berre nyte augneblinken, seier Lundby som fekk gratulasjonar frå idrettspresident Tom Tvedt etter storsigeren fredag.

Triumfen i Zao var Lundbys niande i verdscupen. Dermed tangerte ho Toten-rekorden til legenda Roger Ruud.

– Eg skal sende ei helsing til Roger Ruud om at Toten-rekorden snart ryk, gliser Lundby, som etter rennet møtte den japanske hopplegenda Kazuyoshi Funaki.

Tysk superduo mangla

Fire sigrar er også tangering av Ole Bremseths flotte sigersrekke i mars 1982.

– Eg kan ikkje tenkje på alle desse tinga her, men det er gøy å vinne. Eg forventar ikkje at eg skal ha betre dagar enn dette i bakken resten av vinteren. Det vil vere for godt til å vere sant, seier Lundby.

To av dei beste tyske jentene stod over i Japan. Katharina Althaus og Carina Vogt droppar Zao for å lade opp til OL i Sør-Korea, men det er ingen tvil om at Lundby er den store gullfavoritten i Pyeongchang.

Anna Odine Strøm og Silje Opseth fortset jakta på OL-tur. Duoen vart nummer 15 og 17. For dei blir rennet søndag avgjerande for om dei kjem topp 35 på OL-rankinga og dermed kvalifiserer seg for vinterleikane. Anniken Mork kom ikkje til finaleomgangen.

(©NPK)