Russland fråteken sølv i junior-EM i handball grunna doping

sport

Det melde Det europeiske handballforbundet (EHF) fredag. Antonina Skorobogatsjenko, Maria Duvakina og Maria Dudina leverte alle dopingprøver som viste seg positive på meldonium.

Ein av dei gav sin positive prøve etter ein hovuedrundekamp, dei to andre i cupspelet.

Dei tre spelarane vart mellombels suspenderte i september. No har EHF utestengt dei i 20 månader kvar.

I ei pressemelding frå forbundet vert forklart at spelarane slepp billigare enn den normale straffa på fire år fordi dei er blitt trudde på at dei ikkje juksa med vilje, og at dei straks la korta på bordet.

Russland var i gruppe med Noreg i det innleiande gruppespelet og hovudrunden og viste det norske LK98-laget til 2.-plass i gruppespelet og til 3.-plass i hovudrunden. Det gjorde at Noreg ikkje kom til semifinale, men måtte nøye seg med plasseringsspel og ein endeleg 7.-plass.

Russland slo Danmark i semifinalen før Frankrike vart for sterk i finalen.

(©NPK)